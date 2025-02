Conte a DAZN: “Classifica corta, la pressione sia positiva! I sistemi di gioco contano poco, un messaggio ai tifosi…”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la sfida che vedrà di fronte il suo Napoli e l’Inter di Simone Inzaghi.

Il big match tra Napoli ed Inter si avvicina. Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la partita, andando a sviscerare diversi temi legati sia al match ma anche alla situazione generale della sua squadra. L’allenatore ha anche parlato ai microfoni di DAZN in un’intervista dove ha approfondito alcune questioni legate alla sfida contro l’Inter ed al momento degli azzurri.

“Sono match di alto livello, che creano interesse e anche la giusta adrenalina in ognuno di noi. Ci vogliamo confrontare con la prima della classe, siamo curiosi, sapendo che sarà una gara difficile“, ha detto Conte.

Un passaggio, poi, su quella che da molti è definita sfida Scudetto: “La classifica in questo momento dice questo, a 12 giornate dalla fine siamo un punto dietro. Bisognerà fare grande attenzione perché la classifica è molto corta. Sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte e di avere quella pressione che ci siamo meritati di avere. Lo dico anche ai ragazzi: per questo dovrebbe essere una pressione positiva e non negativa. Poi vogliamo valutare quando stiamo crescendo”.

Napoli Calcio News – Le parole di Conte ai microfoni di DAZN

Conte ha parlato del sistema di gioco:

“I sistemi oggi contano poco, perché magari puoi difendere con un sistema e attaccare con un altro. Da questo punto di vista il calcio sta diventando molto fluido. L’importante è che si lavori su determinati concetti e che si possano ancora a ciò che lavoriamo da inizio anno. L’importante è che loro ci siano con la testa e che capiscano il perché si facciano determinate cose”.

Poi un messaggio a quelli che saranno i tifosi presenti al Maradona:

“Non ho sentito scoramento. In quest’ultimo periodo forse ho trovato la vera anima napoletana che è uscita fuori: di non mollare assolutamente, che loro ci sono vicini in qualsiasi situazione. Questo ci ha fatto molto piacere, perché quando stavamo vincendo c’era stata una pretesa a volte anche un po’ esagerata sotto alcuni punti di vista. Vivo la città, soprattutto in questo periodo sto trovando il popolo napoletano molto vicino alla squadra, ci sta chiedendo di dare il massimo al di là del risultato finale perché loro sono orgogliosi di questa squadra”.

C’è una fame ritrovata in casa Napoli? Conte ha risposto così:

“No, c’è stata anche in altre partite. Ho parlato di quella partita e del secondo tempo che non mi è piaciuto. Possiamo perdere la partita, ma gli altri si devono mostrare i più bravi. Quello che mi dà fastidio e che non accetto è se troviamo l’altra squadra che ha più fame di noi. Conosco questi ragazzi e nel secondo tempo ci siamo seduti in maniera inconscia. Questo ci deve essere di monito a stare sempre sul pezzo. Il tifoso quello che continua a chiederci è di non mollare assolutamente”.

Ed ancora, un messaggio per tutti i tifosi azzurri in vista del match contro l’Inter: