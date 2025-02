Calciomercato Napoli, torna un vecchio pallino: le ultime

Il Napoli non ha smesso di seguire un vecchio pallino azzurro: la notizia è emersa nuovamente in queste ore, Giovanni Manna starebbe lavorando a fari spenti.

Seppur il calciomercato sia chiuso, in casa Napoli non si smette di guardarsi intorno a provare a progettare il futuro. Giovanni Manna sa bene che la prossima estate andranno fatti degli investimenti importanti, soprattutto per se si vuole concretamente migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

I prossimi mesi saranno cruciali, e il direttore sportivo proverà ad anticipare i tempi e mettere mano su quei nomi che potrebbero fare al caso del tecnico partenopeo. In queste ore è emerso un vecchio pallino che starebbe ancora stuzzicando la dirigenza partenopea.

Calciomercato Napoli – Manna torna su Ricci: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Samuele Ricci sarebbe ancora un concreto obiettivo per il Napoli per la prossima sessione di mercato: Manna non ha mai spento i radar sul centrocampista del Torino, ed anche il Milan – si legge – sarebbe interessato all’evolversi della situazione per il giocatore granata.

Certo, Urbano Cairo non lo lascerà partire cosi facilmente: la valutazione ad oggi sarebbe di ben 40 milioni di euro, cifra ad oggi difficile da raggiungere. Manna dovrà cercare di trovare una squadra per mettere le mani su Ricci.