Verso Napoli-Inter, appello ai tifosi: cosa succederà al Maradona contro gli avversari – FOTO

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio del big match di sabato pomeriggio tra Napoli e Inter, in programma alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona.

Tra i tifosi cresce l’attesa per la sfida di sabato tra il Napoli e l’Inter, che potrebbe dire molto sulla lotta dello Scudetto, avvincente come poche altre volte negli ultimi anni. A tenere d’occhio il tutto, infatti, c’è anche l’Atalanta, che vuole cogliere l’occasione per guadagnare ulteriore margini nei confronti di almeno di una delle due compagini in questione. Servirà, insomma, il pubblico delle grandi occasioni per cercare di ribaltare la tendenza degli ultimi impegni, che ha visto il Napoli totalizzare appena tre punti nelle ultime quattro partite (tre pareggi e una sconfitta, l’ultima in casa del Como).

Il Diego Armando Maradona è pronto a rispondere con un ambiente caldissimo, pronto a sostenere i propri beniamini. L’imperativo è andare oltre le numerose difficoltà che hanno colpito la squadra di Antonio Conte in queste ultime settimane, decisive in negativo in questo filotto di quattro partite senza vittorie. A proposito di quello che succederà sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta, spunta l’iniziativa particolare che già sta spopolando sulla rete.

Notizie SSC Napoli, iniziativa in vista della sfida contro l’Inter: “Fischia forte”

“Fischia forte”:questo è l’invito che sta circolando in queste ore sul web, tra i tifosi della SSC Napoli, in vista della sfida contro l’Inter di sabato pomeriggio, in programma alle ore 18:00.

Così come si evince dal post sottostante, l’iniziativa è volta a intimidire, in qualche modo, la squadra nerazzurra, che arriverà allo stadio Maradona con il primato in tasca. Primo posto in classifica che era nelle mani del Napoli appena una settimana fa e che, ora, i partenopei vorrebbero riconquistare.