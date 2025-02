“Parliamo con il Napoli”, l’agente ha svelato tutto: in estate possibile sorpresa

Il Napoli, oltre alle sfide del presente, tiene in conto anche diverse valutazioni in vista del futuro, a partire dal calciomercato. Arrivano le parole dell’agente di un calciatore di proprietà degli azzurri che possono cambiare tutto.

Tante le sfide che attendono il Napoli, sia nell’immediato presente che nel futuro. All’orizzonte, la sfida contro l’Inter è un banco di prova importantissimo e, potenzialmente, anche decisivo per le sorti della lotta Scudetto. La speranza da parte dei tifosi è che gli azzurri possano riprendersi la vetta della classifica di Serie A: per farlo, però, servire per forza una vittoria contro la compagine nerazzurra, che è senza dubbio carica a mille proprio in virtà del primo posto ritrovato.

Un occhio, però, la dirigenza lo dà anche al futuro. In particolare, la sensazione sempre più netta è che il mercato estivo sarà molto movimentato. Situazione, dunque, che potrebbe essere a molteplici colpi di scena, anche per tutti quei calciatori di proprietà del club azzurra ma che ora sono fuori in prestito, alla ricerca di esperienza e minutaggio, anche per mettersi in mostra agli occhi della società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultimissime notizie SSC Napoli, parla l’agente di Obaretin: si sbilancia sul futuro

Lorenzo Lazzari, agente di Nosa Obaretin (di proprietà della Società Sportiva Calcio Napoli, ma ora in prestito al Bari), ha parlato ai microfoni di PianetaBari riguardo il futuro del suo assistito.

Di seguito, quanto dichiarato nel corso del medesimo intervento:

“Con il Napoli i rapporti sono ottimi, loro in questo momento sono concentrati sulla stagione, si stanno giocando tanto. I dialoghi sono ottimi e frequenti, lui sta facendo benissimo e ha attirato su di sé l’attenzione di tanti club, non solo in Italia. Ma in questo momento sarebbe un errore pensare a quello che sarà, oggi deve restare concentrato sul presente. Ci sono davanti mesi fondamentali, a fine stagione insieme al Napoli e al Bari valuteremo. A gennaio qualcuno ci ha cercato ma abbiamo ringraziato perché per lui era troppo importante dare continuità alla stagione, non c’è stata nessuna apertura. A bocce ferme faremo tutte le valutazioni”.

Il procuratore, però, ha spiegato che il calciatore potrebbe valutare anche la permanenza a Bari, qualora vi fossero le condizioni:

“Si è innamorato della città e dei tifosi, a Bari sta benissimo anche per tutto quello che è extra-calcio. Ha trovato una piazza importante, è stato uno degli elementi che l’ha spinto a scegliere la destinazione. Stima molto Longo, con Di Cesare e Magalini i rapporti sono ottimi, è molto riconoscente per l’opportunità che gli è stata data e se dovessero esserci le condizioni non gli dispiacerebbe restare”.

I numeri della stagione di Obaretin

La speranza da parte di Nosa Obaretin, ovviamente, è quella di fare bene con il Bari per potersi, magari, giocare le carte con il Napoli che, come rivelato dall’agente, lo tiene d’occhio.

Non è escluso che il calciatore possa essere valutato nuovamente dal vivo in ritiro, tra Dimaro e Castel Di Sangro. Intanto, questi sono i numeri della stagione in corso: