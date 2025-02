Ha punito la Juve in Coppa Italia: il Napoli si fa avanti per la rivelazione dell’Empoli

È una delle rivelazioni in casa Empoli: il Napoli valuta un colpo a sorpresa di mercato dopo il passaggio del turno dei toscani contro la Juventus, in Coppa Italia.

In casa Napoli cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter: uno scontro che potrebbe dire molto in merito alla lotta Scudetto, che sta entrando sempre più nel vivo in questa fase della stagione e che riguarda anche l’Atalanta, che ha guadagnato ulteriore margine in queste ultime uscite. Allo stadio Diego Armando Maradona, però, l’ambizione è quella di riprendersi il primo posto, sfilato dai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi in seguito alla sconfitta in casa del Como.

Occhi ben puntati al presente, ma anche al futuro: a tal riguardo, un peso non indifferente lo hanno i vari piani che la società di Aurelio De Laurentiis sta mettendo a punto già da ora per la prossima estate. Non solo il colpo in attacco, con i tifosi che si aspettano segnali importanti in merito all’out di sinistra dopo l’addio a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia, ma i riflettori sono ben accesi anche sulla difesa. Ed è proprio a tal proposito che spunta un nome che nella sfida di ieri sera tra la Juve e l’Empoli, di Coppa Italia, che sembra stuzzicare e non poco il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna.

News calciomercato SSC Napoli: gli azzurri stregati da Marianucci

Luca Marianucci, giocatore di proprietà dell’Empoli, sembra aver catturato l’interesse da parte della SSC Napoli in vista della prossima estate, nell’attacco di un possibile colpo per la retroguardia.

Di seguito, quanto rivelato da tuttomercatoweb.com a tal riguardo:

“(…) Da potenziale ennesimo prestito, è diventato decisivo. Tanto da aver attirato su di sé attenzioni illustri: quella del Napoli come possibile rinforzo già per l’estate ma anche quella del commissario tecnico Luciano Spalletti, che l’ha già visionato in più occasioni”.

Chi è Marianucci, il nome nuovo per la difesa del Napoli

Il Napoli mette nel mirino Luca Marianucci. Classe 2004, il centrale livornese, scuola Inter, ha totalizzato in questa stagione già ben 12 presenze. Seppur non titolare, il calciatore ha avuto modo di mettersi in mostra, come nella sfida di ieri contro la Juventus in Coppa Italia.

Proprio contro i bianconeri, Marianucci ha siglato il rigore che ha condannato la squadra allenata da Thiago Motta all’eliminazione dalla competizione.