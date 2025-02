Como-Napoli, il gesto di Conte in panchina che nessuno ha notato: riguarda Lukaku

All’orizzonte, c’è la sfida contro l’Inter che potrebbe dire molto sulle speranze Scudetto della SSC Napoli, anche se fa ancora male la sconfitta nell’ultima giornata del campionato di Serie A a Como.

Occhi e pensieri puntati a una partita che potrebbe svelare buona parte del copione di quello che resta di questa stagione per il Napoli. Contro l’Inter, gli azzurri hanno la possibilità di riprendersi il primato sfuggito in occasione della sconfitta di Como nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Servirà, però, dare il massimo anche oltre alle difficoltà legate agli infortuni e non pensare a una forma fisica che non è apparsa eccelsa nelle ultime uscite. A dimostrare il momento di difficoltà della squadra di Antonio Conte sono i tre punti accumulati nelle ultime quattro partite (tre pareggi di fila e la sconfitta contro il Como, ndr), ma sabato pomeriggio, in uno scontro diretto così importante e delicato, tutto potrebbe ovviamente cambiare nelle gambe e nella testa degli azzurri.

Chiaramente, ci si aspetta qualcosa in più da un calciatore che in questi ultimi tempi, complice un rendimento complessivo non all’altezza, sta deludendo: si tratta di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, voluto fortemente in estate all’ombra del Vesuvio da Conte, sta attraversando un periodo di flessione e la prova di Como sembra aver deluso lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Notizie Napoli calcio, Lukaku delude Conte: il gesto del tecnico azzurro diventa virale

Dopo qualche giorno di distanza dalla sconfitta contro il Como, spunta un retroscena in merito ad Antonio Conte e una sua reazione in panchina durante il match, rivolta evidentemente contro il suo attaccante Romelu Lukaku.

Così come si evince dalle immagini diffuse sui social da DAZN, al secondo fuorigioco di fila il tecnico leccese esclama verso la propria panchina “Già due fuorigioco ha fatto”. L’attaccante ex Inter e Roma è stato poi sostituito poco dopo il 60′, con Giovanni Simeone che è subentrato al suo posto.

L’Inter per la riscossa: Lukaku vuole tornare a incidere

Romelu Lukaku vuole tornare a essere decisivo per il suo Napoli. Quale migliore occasione di rifarsi se non quella contro l’Inter? Il suo passato in nerazzurro non è affatto banale, malgrado le parti si siano lasciate con non poche tensioni che ancora oggi fanno discutere.

La speranza da parte dei tifosi è che Big Rom possa tornare a incidere in una sfida che potrebbe nuovamente rilanciare i partenopei in ottica Scudetto.