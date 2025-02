Caso Lautaro Martinez, ecco perché l’argentino ci sarà col Napoli: gioia Inter

Lautaro Martinez sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro il Napoli: svelato il motivo.

Il caso di Lautaro Martinez e della presunta bestemmia nel finale della partita contro la Juventus non è ancora chiuso. Nella giornata di ieri la notizia è stata quella di un’apertura delle indagini da parte della procura federale, con l’intenzione di andare a fondo in questa vicenda. La Procura Federale è alla ricerca dell’audio che permetterebbe di deferire l’argentino ma, nel frattempo, il capitano nerazzurro sarà regolarmente a disposizione per il match di sabato contro il Napoli.

Napoli-Inter, Lautaro Martinez al Maradona ci sarà: il punto

La Procura Federale vuole avere la certezza sulle parole pronunciate da Lautaro Martinez e il pm Chiné avrebbe chiesto i filmati di tutte le telecamere a bordo campo con l’obiettivo di trovare l’audio della vicenda. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti argentino, anche nel caso venisse trovata la prova sonora, sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi.

Come riferisce la rosea, si tratta infatti di un procedimento diverso con tempi non brevissimi. Se fosse accertato il fatto, in base a quanto sarà ritenuta grave la violazione,il giocatore potrebbe essere punito. Le possibili sanzioni vanno dall’ammenda ad una giornata di squalifica.