Rimpianto Napoli, il Milan vuole approfittarne: il colpo fa infuriare i tifosi

L’affare di mercato possibile per il Milan potrebbe essere un vero e proprio rimpianto per il Napoli: l’eventuale colpo potrebbe scatenare le critiche di buona parte della piazza.

In casa Napoli l’imperativo è guardare avanti, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi che hanno portato alla squadra di Antonio Conte a perdere il primato nella classifica di Serie A. All’orizzonte, c’è la tanto attesa sfida Scudetto contro l’Inter, in programma per sabato alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta è ovviamente previsto il tutto esaurito, con i sostenitori azzurri pronti a far sentire tutto il loro calore per dare sostegno ai propri beniamini.

Non mancano, però, alcune critiche nei confronti della società, che a gennaio non è riuscita a sostituire come avrebbe voluto Khvicha Kvaratskhelia, ricucendo così sensibilmente le opzioni a disposizione di mister Conte, considerando che Noah Okafor (arrivato in prestito dal Milan nelle ultime ore dello scorso mercato) non è ancora al meglio della condizione fisica. Rossoneri che, dopo la cessione a titolo temporaneo dello svizzero, potrebbero farsi avanti per “beffare” gli azzurri su Elia Caprile, portiere ceduto dai partenopei in prestito al Cagliari e che sta divenendo un punto fermo per la compagine sarda. Per questo, appare sempre più plausibile che i rossoblu eserciteranno l’opzione di riscatto fissata sugli otto milioni di euro.

Calciomercato, il Milan (e non solo) osserva Caprile: rimpianto Napoli?

Elia Caprile sta sorprendendo tutti in queste ultime settimane, dopo che è stato ceduto dal Napoli al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. A monitorare la situazione è anche il Milan, pronto a farsi avanti anche nel caso in cui il club sardo (così come sembra) dovesse esercitare il riscatto.

Di seguito, la situazione legata all’estremo difensore spiegata dal giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, sul suo profilo X ufficiale:

“Atalanta e il Milan stanno monitorando Elia Caprile. Attualmente è a Cagliari in prestito dal Napoli, ma i Rossoblù hanno l’opzione di acquisto (pari a 8 milioni di euro) e stanno pianificando di attivarla a fine stagione”.

Ultime mercato Napoli: come si è arrivati al possibile rimpianto Caprile

Capirle, dunque, potrebbe divenire una sorta di rimpianto per la SSC Napoli, dopo che ha deciso di cederlo nella scorsa sessione di calciomercato in prestito al Cagliari.

Nel caso in cui il Napoli dovesse effettivamente perdere il controllo del suo cartellino, potrebbero sollevarsi diverse polemiche da parte dei tifosi in merito allo scambio che ha portato Caprile a Cagliari e Scuffet all’ombra del Vesuvio.