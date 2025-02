Ex Napoli nella bufera, i tifosi si scagliano contro di loro: l’accaduto è assurdo – LE IMMAGINI

Grandi polemiche sull’ex giocatore del Napoli: quanto accaduto in queste ore, che ha davvero dell’incredibile, ha letteralmente fatto imbestialire i tifosi.

Possono passare gli anni, ma se entri nel cuore dei napoletani sei destinato a rimanerci per sempre. Questo quanto è successo a tutti coloro che negli anni hanno avuto modo di relazionarsi in modo viscerale con la piazza.

Sono tanti gli ex che, seppur a distanza di anni dal loro addio, continuano a coltivare una certa stima reciproca. Il caso più lampante è quello di Dries Mertens, che si è reso, difatti, un vero e proprio napoletano, così come si è evinto largamente dalla scelta di chiamare suo figlio Ciro. L’ex numero 14 azzurro, però, è soltanto uno di molti calciatori che hanno scritto la storia all’ombra del Vesuvio e che sono tenuti d’occhio in modo sempre particolare da parte dei tifosi azzurri.

Cavani sbaglia un gol già fatto nel recupero: il suo errore costa l’addio alla Libertadores

Saranno ore sicuramente non semplici per un grande ex della SSC Napoli come Edinson Cavani, ora di proprietà del Boca Juniors. In occasione dell’ultima sfida contro l’Alianza Lima, il Matador si è reso protagonista, suo malgrado, di un errore incredibile a porta vuota, così come si può vedere dai frame sottostanti.

Nella notte italiana il Boca si è giocato la semifinale di ritorno dei playoff di Coppa Libertadores, per qualificarsi alla fase successiva. Nel match di ritorno, i padroni di casa dovevano ribaltare la sconfitta di misura dell’andata contro i peruviani dell’Alianza Lima. Missione non certamente improbabile per gli Xeneizes, che infatti hanno raggiunto il vantaggio per 2-1. Sarebbe bastata un’altra rete per evitare i calci di rigore (non erano previsti i due tempi supplementari) e nei minuti di recupero è arrivata un’occasione davvero ghiotta sui piedi dell’ex Napoli. Un errore davvero assurdo per un killer d’area di rigore come Edinson Cavani. Errore, soprattutto, decisivo, visto che ai rigori il Boca viene eliminato in modo clamoroso.