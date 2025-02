Finalmente una bella notizia per il Napoli, De Laurentiis gongola: annuncio fantastico

Ultime calcio Napoli – La notizia che in questi minuti sta circolando sui social è una novità fantastica per gli azzurri e per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Le ultime ore per la Società Sportiva Calcio Napoli sono caratterizzate, senz’altro, dalla delusione di non essere riusciti a essere usciti dalla trasferta di Como con un risultato positivo. La sconfitta fa ancora male per i tifosi, che ora si aggrappano alla voglia di rivalsa del gruppo a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di sabato contro l’Inter, che potrebbe dire molto sulla lotta al vertice, a cui si è aggiunta anche l’Atalanta.

Il momento non è certamente semplice per i partenopei, che però possono contare su un rendimento complessivo comunque importante, soprattutto in relazione a quello che era lo scenario appena qualche mese fa. L’aspirazione dei tifosi, ovviamente, è quella di ambire allo Scudetto, ma il traguardo minimo del ritorno in UEFA Champions League sembra essere ormai alla portata. Anzi, secondo alcuni dati che stanno circolando in rete in questi minuti, sarebbe addirittura quasi certo, con una percentuale che sfiora il 100%: una bella notizia per il club azzurro, che è chiamato a programmare già i prossimi mesi per non farsi trovare impreparati per le sfide future.

Ultimissime notizie SSC Napoli, Champions ormai a un passo: il dato

La UEFA Champions League sembra ormai a un passo per la SSC Napoli: il dato lanciato sui social da Football Rakings è una vera e propria manna dal cielo in un momento certamente non semplice per la squadra guidata dal tecnico Antonio Conte.

Di seguito, i numeri legati agli slot Champions League (per ora, la Serie A ne ha disponibili quattro):

Ecco le percentuali per assicurarsi le prime 4 posizioni in Serie A: Inter – 99,9% Napoli – 98,9% Atalanta – 94,6% Juventus – 83,1% Lazio – 12,8% Milan – 8.0%

Il club azzurro, dunque, ha il 98,9% di possibilità di terminare la stagione tra i primi quattro posti. Un numero davvero impressionante, se si considera che mancano ancora mesi al termine della stagione in corso e quelle che erano le premesse di quest’estate. C’è, però, la possibilità di poter mandare un ulteriore messaggio al campionato nella sfida di sabato contro l’Inter: un’occasione per misurarsi e per capire se gli azzurri potranno lasciarsi alle spalle a stretto giro un momento certamente non semplice.