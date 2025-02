Napoli in caduta libera, poca brillantezza o infelicità? Il motivo riguarda (ancora) Kvaratskhelia!

Ultimissime Napoli – La crisi del Napoli prosegue e inizia a creare non pochi problemi. Il motivo potrebbe esser legato ancora a Khvicha Kvaratskhelia.

Alcune storie d’amore fanno dei giri immensi e poi ritornano, altre invece svaniscono per sempre nel nulla. L’affermazione più veritiera potrebbe essere la seconda, ancor più se si parla di Napoli e di Khvicha Kvaratskhelia. Un rapporto giunto dal nulla, cresciuto in poco tempo e poi svanito nel buio più totale. Il georgiano, nel mercato di gennaio, ha deciso di interrompere la propria esperienza in Campania, ma tale scelta potrebbe aver compromesso il morale dell’intera squadra. Non a caso, il motivo della crisi riguarda proprio l’attuale giocatore del PSG.

Soldi o compattezza? La risposta alla crisi porta il nome di Kvaratskhelia

Il Napoli vive uno dei momenti più difficili da quando Antonio Conte siede sulla panchina azzurro. Fino a poche settimane fa, tutto proseguiva per il meglio. Ma la tempesta era in arrivo. Quest’ultima, è poi arrivata e potrebbe essere il frutto di una gestione totalmente scellerata durante l’ultima finestra di calciomercato.

Il mese di gennaio entrerà nella storia, in quanto il cui azzurro ha messo a segno l’ennesima plusvalenza da record. Ovviamente, quest’ultima è rappresentata dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro. La cifra farebbe sorridere chiunque, ma forse non sempre gli introiti fanno la differenza.

Come riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport” il passaggio del georgiano a Parigi ha portato nelle casse del Napoli introiti importantissimi, ma al tempo stesso potrebbe aver creato non pochi problemi alla squadra. Quest’ultima, ha sicuramente perso qualcosa per quel che riguarda l’aspetto mentale e non solo. Ad oggi, sembrerebbero essere assenti quelle certezze che hanno contraddistinto i partenopei.

La cessione di Kvara e l’emergenza infortuni: la crisi del Napoli

La crisi del Napoli è iniziata con la fine del mercato invernale. Spesso il destino è beffardo, proprio come successo con il club azzurro. La cessione di Kvaratskhelia, la ricerca (vana) di un sostituto e infine l’emergenza infortuni. I primi a cadere al tappeto son stati Olivera e Spinazzola, poi seguiti da Neres e infine Mazzocchi.

La necessità di modificare lo schema tattico ha posto in evidenza tanti quesiti. Antonio Conte possiede alternative valide? La risposta è “no”. La squadra azzurra è stata costruita prettamente per una sola competizione, quindi la profondità che farebbe sorridere qualsiasi tecnico non c’è mai stata.

Infatti, la rosa pensata solo per il campionato non avrebbe dovuto subire intoppi per rendere al meglio durante tutto il percorso. Quest’ultimo, è ancora lungo ma è necessario un cambio di rotta quantomeno per provare a sognare fino alla fine.