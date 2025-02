Contro il Como c’è stato l’esordio da titolare per Billing: il centrocampista danese ha lanciato un messaggio importante sui social.

Non una partita brillante e convincente, quella giocata dal Napoli contro il Como di Cesc Fabregas. Una sconfitta, quella patita dagli azzurri, che segue i tre precedenti pareggi consecutivi che già avevano aperto a diverse critiche nei confronti della squadra partenopea.

Ad Antonio Conte pesano ovviamente gli infortuni (quello di David Neres su tutti), un mercato non particolarmente convincente ed in generale un momento di forma poco proficuo per una squadra che fino ad un mese fa aveva collazionato una serie di vittorie importanti ed incisive.

Proprio dal mercato è arrivato anche Philip Billing, che contro il Como ha finalmente esordito con la maglia del Napoli: l’ex giocatore del Bournemouth è riuscito a mettere in campo una prestazione convincente che ha convinto gli stesso tifosi del Napoli.

Calcio Napoli Ultimissime – Il messaggio di Billing dopo l’esordio

Il giocatore danese ha pubblicato su Instagram un post con un messaggio rivolto a tutti i tifosi del Napoli: “Il risultato ieri fa male. Ma orgoglioso di giocare la mia prima partita per questa squadra. Continuiamo sempre”, le parole del centrocampista sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P.A.B (@philipbilling)

Come detto, sono tantissimi i commenti dei tifosi che sono soddisfatti di quanto mostrato sul campo dallo stesso Billing, e c’è anche la convinzione che da qui al termine della stagione lo stesso Philip possa dare un contributo importante alla causa partenopea.