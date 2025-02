“Corsa Scudetto è a tre! Sul Napoli…”: l’annuncio di Marotta

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a margine della riunione degli azionisti in quel di San Siro: tra i temi la corsa Scudetto ed un passaggio sul Napoli.

La corsa Scudetto è entrata ormai nel vivo. L’Inter si è presa il primo posto in classifica, approfittando della sconfitta del Napoli patita per mano del Como di Cesc Fabregas. I nerazzurri hanno messo in piedi una prestazione di tutto rispetto contro il Genoa, riuscendo a strappare i tre punti di misura con la rete di Lautaro Martinez.

Ad oggi, l’Inter rappresenta ovviamente la candidata principale alla vittoria, avendo anche ripreso la posizione di testa rispetto a Napoli ed Atalanta. Certo, il calendario dei nerazzurri è ancora lungo e complesso, visto che ci sono diversi competizioni da affrontare, tra cui la Champions League.

News Napoli – Inter, l’annuncio di Marotta su lotta Scudetto e Napoli

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine della riunione degli azionisti, ha parlato proprio di corsa Scudetto e del Napoli stesso: “È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livello internazionale”, ha detto Marotta.

Ed ancora, le parole del presidente nerazzurro: “È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto. Essere primi in campionato ed essere l’unica italiana nelle fasi finali della Champions League, tre le squadre che corrono per la Coppa Italia depone per dire che l’Inter, rispetto ai propri obiettivi, è in linea. Come finirà non lo so, forse possiamo considerare questo campionato uno degli equilibrati degli ultimi anni, con tre squadre in corsa. I giochi sono aperti e assisteremo a un finale entusiasmante. Noi vogliamo essere protagonisti”.

Marotta ha poi parlato direttamente del Napoli: “Ai posteri l’ardua sentenza. Non lo so, facciamo un’analisi di quello che abbiamo in casa. Se devo parlare del Napoli, dico che è a un punto da noi, sta facendo un ottimo campionato e ha un ottimo allenatore. Ci sono tre squadre che stanno facendo la lepre, poi vediamo che succederà”.