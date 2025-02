Lotta Scudetto, Meret sottolinea: la differenza rispetto a quello vinto con Spalletti

Serie A, Como Napoli: ecco le parole di Alex Meret a Dazn prima dell’inizio del match del Sinigaglia.

La 26esima giornata di Serie A vedrà Como e Napoli affrontarsi. La squadra di casa viene da una grandissima vittoria sulla Fiorentina di Palladino all’Artemio Franchi e Cesc Fabregas avrà il desiderio di avviare una striscia di vittorie anche in casa pur di agguantare la salvezza. D’altro canto, dopo ben 3 pareggi consecutivi, il Napoli vorrà riassaporare il gusto dei 3 punti contro un avversario ostico.

Sul match, prima del fischio d’inizio, Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Rispetto alla vittoria dell’Inter di ieri sera e sul possibile contraccolpo psicologico, ha affermato:

“Vittoria Inter? In realtà sappiamo che dobbiamo pensare solo a noi stessi. Siamo concentrati sulla partita di oggi che sarà difficile per rimanere lì in vetta”.