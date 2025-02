Conte spiega la scelta Billing: “Il discorso di Anguissa è relativo”

Como Napoli, arrivano le dichiarazioni di mister Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match.

Allo stadio Sinigaglia di Como alle ore 12:30 andrà in scena il match tra Como e Napoli. Una partita importantissima per gli azzurri di Antonio Conte che dovranno scendere in campo con la giusta convinzione. L’imperativo è battere un avversario che ha sempre dimostrato grande propositività nonostante le molteplici assenze.

A centrocampo, infatti, con Anguissa diffidato, Billing farà il suo esordio con la maglia del Napoli, centrocampista acquistato a gennaio. Sulla sinistra torna Leonardo Spinazzola mentre in attacco confermata la coppia Lukaku- Raspadori. In merito alla partita, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre ai microfoni di Dazn.

Como Napoli, Conte: “I sistemi sono relativi, questa è un’opportunità”

Rispetto alla decisione di lasciare Anguissa in panchina:

“La scelta di Billing è quella di andare ad ampliare le possibilità di intervenire con giocatori che fino ad adesso non hanno mai giocato perché è arrivato a gennaio. Penso che abbia raggiunto un’ottima condizione fisica ed è entrato nel discorso tattico. C’è anche il fattore Anguissa, ma sapete che quello è relativo. Questa è un’opportunità per valorizzare tutti i calciatori che abbiamo, tenendo conto che veniamo qui per ottenere il massimo“.

Sulle scelte in attacco e sugli esterni, Conte ha affermato:

“Intesa Raspadori-Lukaku? Come ho detto anche ieri, l’allenatore deve cercare di affrontare le situazioni che ci sono periodicamente per infortuni e scadimenti di forma trovando la soluzione che esalti i calciatori senza snaturarli. Oggi noi comunque giochiamo con un attaccante in più e due esterni come Politano e Spinazzola, oltre che due centrocampisti di inserimento”.

Riguardo al sistema di gioco: