Como-Napoli, Spinazzola manda un messaggo all’Inter: l’avviso

Serie A, Como Napoli 2-1, arrivano le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola nel post partita del Sinigaglia.

Il passo falso di Como non ha permesso al Napoli di effettuare il sorpasso ai danni dell’Inter dopo la vittoria di ieri sera a San Siro contro il Genoa. Nulla da fare per gli azzurri che nonostante il grave errore di Rrahmani hanno pareggiato i conti con Raspadori per poi consegnarsi completamente agli avversari nel secondo tempo. A tal proposito Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Spinazzola sicuro: “Il campionato non finisce nè oggi nè contro l’Inter”

Rispetto all’approccio della squadra in campo:

“Atteggiamento? Il primo tempo siamo stati propositivi e siamo stati bravi e calmi. Nel secondo tempo eravamo un po’ compassati e da 2-3 partite stiamo calando soprattutto sul piano mentale. Rischiamo poco e andiamo con i lanci lunghi. Ovviamente non possiamo giocare in questo modo”.

Sul periodo di difficoltà che sta attraversando la squadra, Spinazzola ha affermato:

“Periodo di difficoltà? Quando abbiamo fatto tre pareggi di seguito quelli sono stati dettagli. Oggi invece nel secondo tempo non siamo proprio entrati in campo. Loro andavano molto di più di noi. Abbiamo una settimana e dobbiamo preparare una partita bella. Sembra che sia finito il campionato ma in realtà siamo ancora lì. Oggi ricarichiamo le batterie e ci concentreremo per fare il meglio”.

In merito al declassamento al secondo posto in vista della partita contro l’Inter: