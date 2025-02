Como-Napoli, Conte non ci sta: le sue parole in conferenza

Como Napoli 2-1, arriva il commento di mister Antonio Conte sulla partita in conferenza stampa.

Il Napoli di Antonio Conte cade al Sinigaglia di Como 2-1 a seguito di una partita molto intensa conclusasi con una beffa targata Diao. Nonostante la delusione, l’allenatore salentino ha analizzato il match in conferenza stampa. In vista del prossimo match contro l’Inter allo stadio Maradona, il Napoli scenderà in campo da secondo in classifica dopo ben 23 giornate.

Conferenza stampa, Conte sicuro: “Abbiamo recuperato 40 punti all’Inter, bisogna stare sul pezzo”

Sulla prestazione della squadra e sul piano tecnico tattico e su quello mentale:

“Il secondo tempo non mi ha soddisfatto. Il primo tempo è stato buonissimo. Nonostante un incidente di percorso, che ci può stare, abbiamo ripreso a giocare. Abbiamo anche dominato il match, ma nel secondo tempo abbiamo fatto l’opposto. Abbiamo perso sulla fame, loro avevano più fame. Dispiace. Dobbiamo capire il perché di questi cali, visto che ci siamo fatti sempre rimontare“.

In merito al percorso e al suo apporto alla squadra:

“Complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo. Ci siamo ritrovati una pressione addosso per meriti nostri. Bisogna vedere se siamo tutti bravi a reggere questa pressione o meno. Si può perdere dal punto di vista tattico, ma non si può perdere di voglia. Sono il primo responsabile, perché non sono stato capace di trasferire questa mentalità. Non voglio alibi. Tra primo e secondo tempo abbiamo avuto due facce. Siamo una squadra che la pagnotta se la deve sudare, non possiamo rallentare neanche un minimo perché può accadere di tutto. Non mi sono accorto di un rallentamento a livello di attenzione e cattiveria. In questo momento, di fatto, abbiamo recuperato 40 punti all’Inter“.

Sulla classifica e su ciò che si aspetta in futuro: