Ribaltone Napoli, Conte è sicuro: la scelta è definitiva

Napoli calcio notizie – Per la sfida di domenica contro il Como, di fatto, Antonio Conte ha preso una scelta definitiva.

Dopo aver pareggiato 2-2 allo Stadio Olimpico contro la Lazio, di fatto, il Napoli è pronto per un’altra trasferta molto impegnativa. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo domenica prossima in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas.

Il team comasco, considerando il suo momento di forma, sarà un duro ostacolo da superare per il Napoli. Anche perché i partenopei vogliono tornare sicuramente al successo, considerando pure lo scontro diretto della settimana successiva allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per tale motivo, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione davvero importante.

Como-Napoli, Spinazzola sarà titolare a sinistra: Antonio Conte conferma il modulo 3-5-2

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, visto l’infortunio muscolare capitato quest’oggi a Pasquale Mazzocchi, il tecnico pugliese sarà infatti costretto a cambiare di nuovo in formazione. Fortunatamente, però, Antonio Conte ha riavuto a disposizione un giocatore importantissimo in queste ultime settimane di stagione: Leonardo Spinazzola.

Quest’ultimo, dunque, farà il quinto a sinistra nel 3-5-2 iniziale. Antonio Conte, nonostante il rientro di Spinazzola, ha comunque deciso di voler confermare il modulo visto allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Anche perché Giacomo Raspadori ha dato delle conferme importantissime nel corso della sfida contro la squadra guidata dall’ex giocatore azzurro Marco Baroni. Tuttavia, oltre a quella di Spinazzola, in casa partenopea bisogna registrare un’altra novità davvero notevole.

Como-Napoli, oltre a Spinazzola ci sarà un’altra novità: Politano tornerà titolare sulla corsia di destra

Sulla corsia destra, infatti, non ci sarà Giovanni Di Lorenzo, ma Matteo Politano. Quest’ultimo, quindi, tornerà titolare sulla sua corsia di appartenenza. Mentre il capitano scalerà, visto che farà il braccetto di destra della difesa a tre.

In panchina, dunque, si siederà Juan Jesus. Dopo aver sostituito brillantemente Alessandro Buongiorno, quindi, il brasiliano tornerà ad essere il primo cambio per il reparto difensivo agli ordini di Antonio Conte. Ricordiamo che, vista l’imminenza dello scontro diretto contro l’Inter, la gara contro il Como è davvero fondamentale per il prosieguo del campionato del Napoli.

Nel frattempo, lo stesso Antonio Conte spera di recuperare al meglio Mathias Olivera per lo scontro diretto contro il team meneghino.