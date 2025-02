Mini rivoluzione in difesa: Conte si prepara per il Como, le ultime

Antonio Conte prepara una mini rivoluzione in difesa contro il Como: le ultime in casa Napoli prima del match.

Antonio Conte dovrà rialzare il suo Napoli dopo i tre pareggi consecutivi. L’occasione giusta ci sarà nella sfida contro il Como, match che a questo punto diventa molto importante anche per quelle che sono le dinamiche di classifica: gli azzurri restano primi ma l’Inter è poco distante e non ha più intenzione di sbagliare.

Allo stesso modo, il Napoli non può permettersi di non centrare di nuovo la vittoria (sarebbe la quarta volta di fila), mettendosi cosi in una posizione scomoda. La piazza si aspetta molto dal prossimo match, ed ecco perché Conte si sta preparando ad una piccola rivoluzione.

Ultime Calcio Napoli – Piccola rivoluzione contro il Como, le ultime

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma proprio su questo aspetto, dando una chiave d lettura su quelle che potranno essere le decisioni di Conte per il prossimo weekend di campionato: “Conte riproporrà il 3-5-2 dell’Olimpico con l’ex Sassuolo accanto a Lukaku. Tra le novità di formazione per domenica, intanto, c’è l’ipotesi concreta di rivedere dal primo minuto Politano con Di Lorenzo che tornerebbe a fare il centrale di destra con Rrahmani al centro e

Buongiorno a sinistra”.

Ed ancora, prosegue il Corriere dello Sport: “A loro il compito di arginare l’estro e il talento di Nico Paz e Diao, le insidie principali della squadra di Fabregas. La novità potrebbe essere rappresentata dal rientro di Spinazzola. Ovvero uno dei due laterali mancini che tanto sono mancati nelle ultime partite”.