Verso Como-Napoli, l’annuncio di Fabregas verso il match

Le parole di Cesc Fabregas in vista della prossima sfida che vedrà di fronte il Napoli ed il Como: l’allenatore ha parlato in queste ore.

Il Napoli si avvia verso la sfida contro il Como, match cruciale che servirà agli azzurri per uscire tra un trend non particolarmente positivo, fatto di tre pareggi nelle ultime tre partite. Antonio Conte dovrà trovare la quadra giusta per cercare di tenere i partenopei in testa alla classifica del campionato.

Nel frattempo, anche il Como sta studiando per farsi trovare pronto alla sfida contro gli azzurri: Cesc Fabregas ha parlato prima della sfida contro il Napoli, andando a presentare il match ed anche quello che è il sentiment della squadra in avvicinamento al match.

Ultimissime Calcio Napoli – Le parole di Fabregas in vista del Napoli

“Avremo una partita molto importante col Napoli, stiamo lavorando bene: siamo una squadra giovane che sta crescendo tanto, dobbiamo andare a fare una bella partita se vorremo fare tre punti”, le parole dell’allenatore riportate da TMW.

Un passaggio su come sarà possibile affrontare ed eventualmente battere gli azzurri: “Certo, possono vincere per la qualità che hanno tutti, dai giocatori singoli all’allenatore, so quanto forte fa lavorare la squadra Conte. Proveremo a giocarci le nostre carte con aggressività e creando situazioni pericolose per il Napoli”.