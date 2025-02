Si avvicina la sfida che vedrà di fronte Napoli e Como: arrivano le ultime di Sky Sport, c’è una decisione di Conte.

Il Napoli lavora per il prossimo impegno di campionato contro il Como. Dopo i tre pareggi consecutivi, la squadra di Antonio Conte e chiamata a riprendersi i tre punti e mantenersi saldamente al primo posto in classifica. L’Inter, poco dietro, non ha trovato la vittoria contro la Juventus, il che tiene ancora gli azzurri in una posizione di favore.

Vietato, però, sbagliare ancora, soprattutto se si vuole concretamente mettere insieme i pezzi per continuare a guardare allo Scudetto come obiettivo principale da qui al termine della stagione.

Tutto è nelle mani di Antonio Conte che dovrà far fronte anche ad una serie di infortuni che hanno messo non poco in difficoltà gli azzurri soprattutto in questa ultimissima fase della stagione.

Ultime Calcio Napoli – La decisione di Conte in queste ore

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fornito proprio in questi minuti le ultime riguardo il Napoli e quello che sta accadendo a Castel Volturno in vista dell’impegno contro il Como.

“L’allenamento di oggi è stato fatto alle 12:30, per cercare di riprodurre orario e condizioni che il Napoli troverà a Como. Da verificare le condizioni di Olivera e Spinazzola: soprattutto Spinazzola che è più avanti, c’è fiducia”, ha detto Modugno.

“Si va verso la difesa a 3 ma con Politano dal 1: Curiosità non da poco: da qui alla fine, delle restanti gare da giocare, 9 sono contro squadre della parte destra della classifica. In questo senso, potrebbe essere un dato significativo ma non è facile: il Como all’andata nei primi 45′ mise in grandissima difficoltà il Napoli, Conte lo sa”, la rivelazione del giornalista di Sky Sport.