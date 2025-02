“Lui può essere l’erede di Lukaku!”: spunta il nome a sorpresa per il Napoli

Un nome a sorpresa per il mercato del Napoli: ecco chi potrebbe essere l’erede di Romelu Lukaku in vista della sessione estiva.

La sessione invernale di mercato è finita ormai da tempo, ma in casa Napoli si continua a parlare di mercato. Anche l’ultimo infortunio di David Neres ha riaperto il dibattito pubblico su quanto fatto dalla società partenopea in sede di mercato, soprattutto in relazione a come si è andati a lavorare per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Di fatto, il georgiano non è stato sostituto come la piazza si aspettava, con Giovanni Manna che negli ultimi giorni di mercato ha puntato su Noah Okafor per portare alla corte di Conte un calciatore in grado di soddisfare numericamente l’allenatore degli azzurri.

Ultime Mercato Napoli – Il nome a sorpresa per sostituire Lukaku

Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato nel corso di ‘Fontana di Trevi’ su Cronache di spogliatoio, soffermandosi proprio su quanto potrà fare il club partenopeo nel prossimo futuro, lanciando anche un possibile nome come erede di Romelu Lukaku.

“Evann Guessand del Nizza, ivoriano di passaporto, Ajaccio è il posto dove è nato, è un ragazzo molto molto forte. Ha 23 anni, ha grandi doti tecniche, sa fare gol in tutti i modi, destro, sinistro e colpo di testa”, ha detto Trevisani.

“È un attaccante di quelli che a fine stagione trovi anche con 5-6 assist. Guessand è davvero molto forte, per me può fare l’erede di Lukaku al Napoli”, ha ancora detto il giornalista.

Ben 10 gol e 8 assist fino a questo momento per Evann Guessand, bottino interessante e che potrebbe attirare anche squadre importanti in vista del prossima sessione estiva di mercato.