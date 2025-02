“Doveva prenderlo il Napoli!”: il nome a sorpresa in vista della sfida col Como

Un nome di casa Como avrebbe fatto al caso del Napoli: arriva la rivelazione in diretta in vista del match di domenica.

In vista della sfida col Como, in queste si parla anche di mercato in casa Napoli. La squadra azzurra arriva da ben tre pareggi consecutivi, il che ha ovviamente rallentato il percorso nella corsa Scudetto. Al netto di questo, Antonio Conte sta lavorando fin da ora per rimettere sulla giusta strada il Napoli e trovare le soluzioni migliori per ottemperare anche agli infortuni.

I problemi fisici per David Neres hanno ovviamente spinto l’allenatore del Napoli a trovare soluzioni alternative per dare una propulsione offensiva importante al Napoli. Raspadori, in questo senso, ha assunto una forma considerevole in questo momento particolare della stagione.

Calciomercato Napoli Ultime – Il giocatore del Como che poteva prendere il Napoli

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, soffermandosi proprio su quello che sarà il prossimo match tra gli azzurri ed il Como.

“Il Como gioca il miglior calcio della seria A, più della Lazio e solo l’Atalanta, quando sta in vena, gioca meglio. Ha diversi giocatori molto interessanti. Su tutti Nico Paz, che è il calciatore potenzialmente più forte di tutta la Serie A”, ha detto Fedele.

Un passaggio, poi, anche su chi secondo Fedele poteva fare al caso del Napoli e che adesso è tra le fila del Como: “Poi c’è Diao che fa mangiare le mani, perché il Napoli avrebbe potuto prenderlo facilmente dal Betis Siviglia, anche a parametro zero come ha fatto il Como, versando mi pare un indennizzo. Il Napoli ne poteva approfittare, avendo dato Natan proprio al Betis in prestito gratuito. Diao era pronto a svincolarsi”.