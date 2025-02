“Tanto rumore per nulla”, Chiariello fa chiarezza sul caso De Laurentiis

Ultimissime Napoli -Il giornalista Umberto Chiariello fa chiarezza sulla richiesta di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis: ecco tutta la verità

A seguito della chiusura delle indagini dello scorso novembre, i pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. In particolare, secondo la magistratura romana, ci sarebbero delle irregolarità iscritte a bilancio tra il 2019 e il 2021. A destare particolarmente l’attenzione dei pm sono state le compravendite di Manolas dalla Roma e Osimhen dal Lille. Ma il giornalista Umberto Chiariello fa chiarezza attraverso i propri social: ecco le ultimissime dal mondo Napoli.

Il noto giornalista e speaker di Radio CRC tiene a specificare su X che quella della Procura di Roma è solo una richiesta:

“Non divulghiamo inesattezze. De Laurentiis NON È STATO AFFATTO RINVIATO A GIUDIZIO, ma i PM HANNO SOLO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO, chiuse le indagini. Ora il GIP (il Giudice per le indagini preliminari) fisserà l’udienza dove l’imputato potrà difendersi con i suoi legali e dovrà alfine decidere il GUP (il Giudice per l’udienza preliminare) se eventualmente rinviare a giudizio o archiviare”