Como-Napoli, Conte cambia ancora: nuova mossa per battere Fabregas

Notizie Calcio Napoli – Ancora un assetto tattico differente, ancora un cambio importante: la scelta di Conte per battere il Como di Fabregas

Un punto guadagnato è tutto quel che resta dalla gara di Roma contro la Lazio. Ma potevano essere ben 3, visto la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Un’occasione sciupata per l’allungo, ma Conte sa bene che i suoi ragazzi stanno dando il massimo e non può chiedere più di quanto stiano già facendo. Oltretutto, alcuni di loro fanno gli extra in ruoli non propri. Ecco le ultime notizie sul Calcio Napoli in vista della sfida di Como.

Domenica 23 febbraio gli azzurri saranno ospiti dei lariani al Sinigaglia per la 26a giornata di Serie A. Un impegno delicato da non fallire. La speranza è quella di recuperare alcune pedine, come Olivera e Spinazzola. In particolare, il terzino uruguaiano è atteso al rientro nei convocati. Ma quasi sicuramente non sarà impiegato dall’inizio, tant’è che Conte lavora in vista della riconferma del 3-5-2 già utilizzato contro la Lazio. Il ritorno della difesa a tre ha avuto un impatto positivo per certi versi. Specialmente se si pensa al tandem offensivo Lukaku-Raspadori.

Contro il Como, però, il Napoli potrebbe cambierà qualcosina. Alessandro Buongiorno sarà confermato tra i titolari e le percentuali di rivedere Matteo Politano negli undici crescono di giorno in girono.

Como-Napoli, Politano torna titolare: ecco come

Per mantenere un certo equilibrio e utilizzare un’arma nel secondo tempo, in Lazio-Napoli Antonio Conte ha mantenuto in panchina Matteo Politano. Dopo circa un’ora di gioco, l’esterno romano ha fatto il suo ingresso in campo, per poi posizionarsi sulla corsia mancina. Non propriamente a suo agio.

Ma contro il Como potrebbe tornare ad indossare la maglia da titolare. Impossibile privarsi di uno degli uomini migliori della rosa per due gare di fila. E così, il mister studia un piccolo cambiamento. A pagarne le spese potrebbe essere Juan Jesus, che lascerebbe il posto di braccetto di sinistra nella difesa a tre ad Alessandro Buongiorno. Al centro Rrahmani, a destra Di Lorenzo. Nel centrocampo a cinque, a sinistra, sarà riconfermato ancora Mazzocchi. Dunque, Politano sarà l’esterno della fascia opposta. In attacco confermatissimo il duo Raspadori-Lukaku.

Anguissa è diffidato, ma sembra difficile pensare ad un turno di stop per evitare una squalifica in vista di Napoli-Inter. Il centrocampista camerunense giocherà con l’asterisco. McTominay e Lobotka penseranno al resto.