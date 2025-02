Como-Napoli, scelto l’arbitro: ha incrociato gli azzurri 12 volte

Calcio Napoli Ultimissime – Scelte le designazioni arbitrali della 26a giornata di Serie A: ecco chi è l’arbitro di Como-Napoli

Si avvicina la data x per Como-Napoli, valida per la 26a giornata di campionato. Il club azzurro arriva a questo incontro dopo tre pareggi di fila. Da un lato, è stata mantenuta l’imbattibilità, ma allo stesso tempo c’è un po’ di amarezza per non aver portato a casa i tre punti contro Roma e Lazio, quando solo nel finale delle due gare è stato raggiunto il pareggio.

La trasferta a Como sarà finalmente concessa ai tifosi napoletani residenti in Campania, che hanno potuto acquistare i biglietti per il settore ospite. Per ben nove volte in questa stagione è stata vietata la vendita dei ticket ai residenti campani. Una “penalizzazione” pesantissima inflitta alla società partenopea, che ad ogni modo, come ricorda Antonio Conte, ha migliaia di tifosi in giro per tutta Italia e sopperisce ai divieti.

Como-Napoli a Manganiello: ecco la designazione completa

A pochi giorni dal match in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30 al Sinigaglia, l’AIA ha comunicato la designazione arbitrale di Como-Napoli. Il direttore di gara del match sarà Gianluca Mangagniello.

Il fischietto della sezione di Pinerolo ha incrociato gli azzurri già 2 volte in questa stagione. La prima contro il Monza, nel 2-0 casalingo al Maradona. Successivamente, il 5 gennaio nella trasferta a Firenze contro la viola, dove il Napoli si è imposto per 0-3. In quel caso, Manganiello concesse un rigore ai partenopei per una scivolata fuori tempo fatta in area di rigore ai danni di Anguissa. Un’ingenuità da parte di Moreno, che fino a quel momento aveva fatto particolarmente bene. Ed era all’esordio da titolare.

In generale, il bilancio del Napoli cona l’arbitro Mangagniello è piuttosto positivo. Su 12 incontri, sono arrivati 9 successi degli azzurri, solo due sconfitte ed un pareggio. I ricordi, però, rievocano un episodio particolare. Manganiello è proprio il direttore di gara di Napoli-Chievo Verona dell’aprile 2018, quando la squadra di Sarri rimontò lo svantaggio nel finale grazie alle reti di Milik e Diawara. Una vittoria che spinse la formazione partenopea ad ottenere altri grandi risultati, fino alla caduta a Firenze, in quella sfortunata gara persa per 3-0.

Di seguito la designazione completa, compresa di guardalinee e sala VAR:

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri e Bercigli

IV: Tremolada

Var: Tremolada

Avar: Massa