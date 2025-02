Calciomercato Napoli, l’agente apre a Manna: l’annuncio a sorpresa

Acquisti Napoli – Per Giovanni Manna, di fatto, è arrivato un importantissimo messaggio in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per un’altra gara di campionato. Dopo il pari di sabato scorso contro la Lazio, il Napoli giocherà domenica in trasferta contro il Como.

In vista dello scontro diretto dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter, di fatto, la squadra di Antonio Conte deve assolutamente battere il Como. Ma prima della gara contro il team guidato da Cesc Fabregas, in casa Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Como, l’agente di Lucas Da Cunha: “Napoli? Abbiamo rinnovato, ma la squadra azzurra è la mia squadra”

Frederic Guerra, esattamente ai microfoni ufficiali di Radio Capri’, ha infatti parlato così di uno dei suoi assisti:

“Futuro di Lucas Da Cunha? Abbiamo firmato un rinnovo di contratto con il Como appena 15 giorni fa, sempre se non si faccia avanti una squadra che disputi la Champions League, tipo il Napoli“.

L’agente di Lucas Da Cunha ha poi concluso il suo intervento: