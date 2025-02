“Salta Napoli-Fiorentina!”: che guaio per l’allenatore, arriva l’annuncio ufficiale

C’è un infortunio importante per un calciatore che salterà la sfida che vedrà di fronte Napoli e Fiorentina: c’è il comunicato ufficiale.

Le prossime partite saranno cruciali per la stagione del Napoli. Dopo il match contro il Como, infatti, la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare l’Inter in uno scontro diretto che deciderà concretamente se gli azzurri potranno concorrere fino alla fine per la lotta Scudetto.

Indipendentemente, poi, dal risultato contro i nerazzurri, ci saranno anche altri importanti partite che permetteranno al Napoli di avere un quadro chiaro su quelli che saranno gli obiettivi nel breve termine.

Già la prossima sfida contro il Como avrà un peso specifico, considerando che i ragazzi di Cesc Fabregas fino a questo momento hanno mostrato di potersela giocare contro chiunque, pur avendo a essendo ad oggi nel pieno della lotta per non retrocedere.

Ultimissime Napoli – Che tegola in casa Fiorentina: uno dei viola salterà il Napoli

Dopo Como ed Inter, il Napoli sarà chiamato alla sfida contro un’altra squadra degna di nota, la Fiorentina di Raffaele Palladino che in questi mesi ha mostrato delle capacità in termini di collettivo ed individuali molto importanti.

In queste ore è arrivata l’ufficialità riguardo una tegola che ha colpito proprio la Fiorentina, e che costringerà Palladino a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”, riporta il sito ufficiale.

Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb, i tempi di recupero si attesteranno in non meno di una mese. Brutte notizie per Palladino in vista dei prossimi impegni, tra cui anche quello contro il Napoli.