Ranking Uefa, si complica tutto dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta: la situazione

Le eliminazioni di Milan e Atalanta complicano la posizione dell’Italia all’interno del ranking Uefa: ecco cosa sta succedendo.

Adesso si fa davvero dura. Il percorso dell’Italia in Europa rischia di diventare davvero complesso, considerando le eliminazioni delle ultime ore di Milan ed Atalanta. Le due compagini nostrane erano chiamata a passare il turno, soprattutto perchè avversari e risultati dei match di andata rendevano il tutto assolutamente accessibile.

Eppure, sia i rossoneri che la Dea hanno dovuto deporre le armi sotto i colpi di Feyenoord e Club Brugge, terminando cosi la propria corsa in Champions League. Restano Inter e Juventus ad essere chiamata a portare alta la bandiera dell’Italia (senza considerare le squadre in Europa League e Conference).

Le prossime partite saranno importanti anche perché molto di quello che verrà fatto da qui in avanti potrebbe essere decisivo per quanto il riguarda l’assegnazione del quinto posto Champions.

Calcio Napoli ultimissime – Rankig Uefa, fuori Milan e Atalanta: la situazione si complica

La Spagna, ad oggi, ha una posizione di favore rispetto all’Italia: le vittorie di Real Madrid, Real Sociedad e Betis mettono la strada in salita, mentre l’Inghilterra sembra ormai essere certa del primato.

Anche il Napoli, ovviamente, spera che la situazione possa incanalarsi su un binario positivo, anche se per gli azzurri la situazione è decisamente tranquilla; è altrettanto vero, però, che un posto in meno in Champions League renderebbe la lotta ancora più agguerrita.

Ranking Uefa: la classifica prima del ritorno dei playoff di Champions League

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.036

3. ITALIA 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125