Lazio-Napoli, il retroscena al cambio di Mazzocchi: ecco cosa è successo

Un retroscena che riguarda il match pareggiato dagli azzurri di Antonio Conte in quel dello Stadio Olimpico contro la Lazio.

Il pareggio tra Lazio e Napoli ha aperto ad amplie riflessioni su quello che sarà il futuro azzurro. Antonio Conte dovrà lavorare con un organico che in questi mesi è stato spesso colpito da infortuni che hanno messo in serie difficoltà lo stesso tecnico. Alessandro Buongiorno è rientrato da poco, anche Olivera ha avuto problemi e ad oggi l’assenza che pesa come un macigno è quella di David Neres.

Una situazione non particolarmente semplice, che alimenta anche il dibattito su quanto sia stato fatto sul mercato e se effettivamente il lavoro del club sia stato sufficiente per mettere Antonio Conte nelle condizioni di lavorare al meglio.

L’allenatore sa bene che l’obiettivo della squadra è la qualificazione alla prossima Champions League, ma gli azzurri sono ancora primi in classifica e sarebbe impensabile escludere a priori proprio il Napoli dalla lotta per il titolo.

Ultime calcio Napoli – Il retroscena sul cambio di Mazzocchi

Federica Zille, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato ai micofoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi proprio su quanto fatto dagli azzurri nel corso dell’ultimo match giocato contro la Lazio di Baroni.

“Il Napoli ha qualche difficoltà numerica, ora deve recuperare al più presto Neres per tornare al suo abito più adatto. I tre pareggi di fila sono stati tamponati da una Inter che non ne ha approfittato, ma Conte non l’ho visto sereno. Lo vedo preoccupato delle poche scelte e del momento stagionale non brillante ora”, ha detto la giornalista.

Poi il passaggio sulla sostituzione di Mazzocchi: “Retroscena sul cambio di Mazzocchi? Il problema nasceva da un affaticamento di Mazzocchi. Juan Jesus e Politano hanno richiamato l’attenzione di Conte, che però non aveva chi mettere in campo in quel momento. La scena con Stellini è stata emblematica e racconta tutta la difficoltà numerica del Napoli oggi. Conte stava per lanciare Ngonge, poi ha scelto Rafa Marin”, le parole della Zille.