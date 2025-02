Da Como arriva un messaggio al Napoli: “Non solo rispetto”, poi l’annuncio su Rafa Marin!

Calcio Napoli Ultimissime – Il Napoli è atteso da una delicatissima sfida contro il Como. Intanto, è arrivato un messaggio proprio per gli azzurri.

Il momento del Napoli non è brillante, motivo per il quale la prossima sfida contro il Como preoccupa e non poco. Il match è in programma domenica alle ore 12.30, con gli azzurri che saranno impegnati in trasferta. La posta in palio sarà molto alta, sia da una parte che dall’altra. Intanto, proprio dalla Lombardia è arrivato un messaggio molto chiaro al club azzurro.

Como, parla il DS: “Col Napoli sarà dura ma ci proveremo fino alla fine”

Como-Napoli non sarà affatto una partita scontata. Il match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia avrà un sapore molto particolare per entrambe le compagini. I padroni di casa sono a caccia di punti importanti in chiave salvezza, mentre gli azzurri continuano a giocarsi lo Scudetto “a distanza” con l’Inter.

A tal proposito, il DS del club lombardo Carlalberto Ludi è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando proprio la sfida contro la capolista e non solo. Di seguito le parole del dirigente sui diversi temi analizzati.

“Contro il Napoli sarà senza dubbio una partita molto difficile. Affrontiamo la prima della classe, quindi è normale che sia rispetto ma al tempo stesso anche un po’ di timore. Noi però abbiamo le nostre sicurezze. Sappiamo che sarà difficile, ma ci proveremo fino alla fine”. Sulla birra offerta ai tifosi azzurri: “Si è trattato di una bellissima idea del nostro presidente. Se ne occuperà lui perché ci tiene tanto all’accoglienza dei tifosi ospiti”.

Rafa Marin-Como, il DS Ludi svela dettagli sull’affare saltato

Il destino di Napoli e Como è stato anche intrecciato durante il calciomercato invernale. I due club hanno lavorato a lungo per il possibile passaggio (poi sfumato) di Rafa Marin in Lombardia. Il calciatore spagnolo continua a non trovare spazio in Campania, motivo per il quale la cessione in prestito sarebbe stata la soluzione migliore.

A tal proposito, lo stesso DS Ludi ha svelato le motivazioni per le quali l’affare non è andato in porto. Di seguito la spiegazione e l’annuncio sul giocatore.