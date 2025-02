Ancora una forte scossa a Napoli, percepita anche fuori città: cresce l’ansia

Terremoto Napoli – È in atto uno sciame sismico ai Campi Flegrei: ancora una nuova e forte scossa in serata, che è stata percepita a Napoli e anche in provincia.

Lo sciame sismico di questi giorni continua a incutere timori tra la popolazione, già fortemente provata dagli eventi dei mesi scorsi. Questa notte ancora una forte scossa ha spaventato la popolazione, che sta vivendo le ultime ore con un’ansia sempre crescente. È da giorni in atto una serie di eventi tellurici, evidentemente legata al fenomeno del bradisismo: dopo una fase di quiescenza, la terra ha ricominciato a tremare in queste ore.

La scossa, molto forte, è stata avvertita dai cittadini in maniera netta attorno alle 00:20, con molte segnalazioni che arrivano anche dal centro storico della città di Napoli.

Terremoto a Napoli, forte scossa dopo la mezzanotte

Forte scossa di terremoto a Napoli, percepita in modo chiaro dalla popolazione. Stando a quanto si apprende dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, la scossa (che viene indicata alle 00:19) è stata di magnitudo pari a 3.9, evento più forte rispetto alla scossa registrata attorno alle 23:46 di domenica 16 febbraio (di magnitudo 3.0)

Tanta paura tra i residenti: per ora, sembrano non esserci sostanziali danni a persone e cose. Anche a tal riguardo, sono previsti aggiornamenti a stretto giro.