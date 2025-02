Como-Napoli, c’è la scelta definitiva sul settore ospiti: la decisione ufficiale!

Sono minuti caldissimi in casa Napoli. Pochissimo fa, è arrivata la notizia tanto attesa riguardante la sfida tra Como e Napoli che andrà in scena domenica.

Il Napoli si appresta a sfidare il Como nel prossimo match di Serie A. Gli azzurri, dopo tre pareggi consecutivi, hanno la necessità di ripartire subito. Il Lombardia servirà una grandissima prestazione, anche se questa volta ci sarà un qualcosa di diverso per l’intera squadra. Infatti, negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio importante riguardante proprio il settore ospiti riservato ai sostenitori partenopei.

Como-Napoli, trasferta aperta ai tifosi azzurri: l’annuncio

Como-Napoli sarà una partita del tutto speciale per l’ambiente azzurro. Oltre alla posta in palio che è davvero altissima, è arrivata la svolta tanto attesa anche per quel che riguarda i sostenitori azzurri. Quest’ultimi, non hanno potuto partecipare alle ultime trasferte a causa dei numerosi divieti, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata.

Come appreso dal sito ufficiale del club azzurro, la trasferta in Lombardia sarà aperta ai tifosi azzurri. La società, attraverso un importante comunicato, ha spiegato tutte le modalità di vendita e non solo. Di seguito l’annuncio.