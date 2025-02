Svolta per Raspadori, un dato lo premia nel nuovo modulo: nessuno come lui

Ultimissime Napoli – Il pareggio contro la Lazio lascia, per certi versi, l’amaro in bocca tra gli azzurri. Non mancano, però, gli aspetti positivi per Antonio Conte, che può contare sulla possibile svolta di Giacomo Raspadori.

I presupposti erano certamente non quelli ideali: il Napoli si affacciava alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio con un organico ridotto ai minimi termini, considerando le ultimissime tegole che sono arrivate direttamente dall’infermeria di Castel Volturno. Eppure, gli azzurri sono stati davvero vicini a portare a casa tre punti che avrebbero avuto un peso enorme nella stagione dei partenopei, che sono nella fase più delicata dell’annata in corso.

Non mancano, però, gli aspetti per cui il bicchiere può essere visto mezzo pieno, al netto della delusione e del rammarico di non essere riusciti a conquistare il bottino pieno. Il cambio modulo ha certamente messo a proprio Giacomo Raspadori, tornato in campo dal primo minuto in Serie A dopo diversi mesi e che ha dimostrato di poter coesistere con Romelu Lukaku nel 3-5-2 designato da Antonio Conte in questa emergenza infortuni. C’è un dato a confermarlo, oltre alla rete che ha recuperato l’iniziale svantaggio siglato da Isaksen con il suo bolide dalla distanza.

Lazio – Napoli, Raspadori incisivo nel nuovo modulo: il dato sui passaggi chiave

Giacomo Raspadori potrebbe trovare la sua svolta in questo nuovo modulo su cui Antonio Conte ha deciso di ripiegare, in attesa che ci sia il rientro dei vari infortunati? Una rondine, certo, non può fare primavera, ma i segnali positivi sono comunque indiscutibili ed è bene tenerli in conto.

Stando a quanto si apprende dal report post partita pubblicato dal sito della Lega di Serie A, l’ex Sassuolo è al primo posto per quanto riguarda il dato legato ai passaggi chiave (3, ndr). Un numero che va a confermare la buona prova da parte del numero 81, che si è dimostrato molto desideroso di fare bene e decisamente a suo agio nello scacchiere inedito schierato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

A questo punto, c’è da aspettarsi che Raspadori sarà confermato anche in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Como, occasione in cui gli azzurri vorranno ritornare alla vittoria dopo tre pari di fila (contro la Roma, l’Udinese e, per l’appunto, la Lazio).

Ultimissime notizie SSC Napoli, anche tanta quantità per Jack: il numero

Non solo qualità, ma anche quantità per Giacomo Raspadori. Questo è quello che si evince dai dati diffusi dalla Lega di Serie A dopo la sfida tra la Lazio e il Napoli.

Oltre ad aver primeggiato nel dato sui passaggi chiave, l’attaccante del club partenopeo appare anche al secondo posto, tra i giocatori di Conte, per quanto riguarda i km percorsi in campo, il terzo in assoluto dopo Rovella e McTominay.