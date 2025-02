Terremoto Napoli, forte scossa da 3.9: epicentro nel mare di Pozzuoli

Nel primo pomeriggio, di fatto, c’è stata una forte scossa di terremoto sentita in gran parte della città di Napoli.

Il primo pomeriggio oggi della città di Napoli è stato contraddistinto da una forte scossa di terremoto. Alle ore 15.30, infatti, la terra ha tremato sotto il capoluogo campano.

L’epicentro di questa forte scossa di terremoto è stato localizzato nel mare di Pozzuoli. Questa magnitudo, di fatto è stata molto più forte rispetto a quelle delle scosse precedenti.

Terremoto a Napoli: alcune persone si sono anche riservate in strada

Come riportato dall’Osservatorio Vesuviano INGV, per l’appunto, la scossa è stata di magnitudo 3.9. Le zone della città in cui si è sentito di più questo terremoto, come di consueto, sono state Campi Flegrei, Fuorigrotta, Pozzuoli e Bagnoli.

Alcune persone, tra l’altro, si sono anche riversate per strada. Già nella giornanta di ieri era iniziato uno sciame sismico, ma con un’entità decisamente più bassa rispetto a quella di oggi.