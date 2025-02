Sorpresa Napoli, il dato dà ragione a De Laurentiis: la conferma

Ultimissime Napoli – In casa partenopea, di fatto, c’è un dato che ha dato ragione al presidente De Laurentiis

Il Napoli, dopo aver pareggiato contro Roma ed Udinese, deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con il successo. I partenopei, infatti, non sono andati oltre 2-2 ieri allo Stadio Olimpico contro la Lazio.

Anche con i capitolini, di fatto, il Napoli ha mostrato di essere scoperto in diversi ruoli, soprattutto per quanto riguarda sia il terzino che l’attaccante sinistro. Tuttavia, proprio in questi minuti, c’è un dato che ha dato ragione ad Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Garnacho è tra i giocatori meno precisi della Premier League: il dato

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X da ‘centredevils’, media vicino al Manchester United, Garnacho è tra i giocatori meno precisi dell’intera Premier League. L’ex obiettivo di mercato di gennaio del Napoli, infatti, riesce a centrare solo due occasioni su quattordici.

Anche nel match di oggi tra il Manchester United e Tottenham, di fatto, Garnacho ha sprecato un’ottima occasione. Ricordiamo che il Napoli è arrivato ad offrire circa 55 milioni di euro per l’argentino che, però, è rimasto in Premier League.