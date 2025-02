Juve-Inter, quello che succede contro Napoli allo Stadium è inaccettabile: l’accaduto

Serie A – In campo sia la Juventus che l’Inter in un match che, per ovvie ragioni, è tenuto d’occhio particolarmente dal Napoli di Antonio Conte: quello che succede sugli spalti è assurdo.

In casa Napoli regna una parziale delusione visto quanto successo nell’ultima giornata del campionato di Serie A, contro la Lazio. Il 2-2 è un risultato che, per come maturato, lascia l’amaro in bocca, anche se le innumerevoli difficoltà che hanno caratterizzato la vigilia della sfida lasciano la consapevolezza che affrontare i capitolini in questo momento implica non poche difficoltà.

Ora, tutta la concentrazione è sulla sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Inter, match che può dire molto in merito alla lotta Scudetto che vede protagonista, per l’appunto, la compagine allenata da Antonio Conte. In caso di vittoria in occasione della sfida ora in corso, la squadra guidata da Simone Inzaghi potrebbe superare in classifica gli azzurri, ragion per cui la tensione, seppur a distanza, è palpabile.

Quello che di inaccettabile è successo, però, non ha nulla a che fare con il calcio giocato e prende come bersaglio ancora una volta il Napoli e la città. Proprio a inizio match, sono stati intonati dagli spalti dell’Allianz Stadium diversi cori contro i partenopei, partendo dall’ormai tristemente classico “Odio Napoli”.

News Serie A, cori anti Napoli nel corso di Juventus – Inter

Assurdo, ma ormai tristemente usuale, quello che è accaduto in occasione dell’inizio di Juventus – Inter e che ha a che fare con il Napoli e tutta la città partenopea.

Non appena è iniziato il match, dagli spalti si sono uditi diversi cori discriminatori, malgrado il Napoli non sia direttamente implicato nello scontro di alta classifica tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Simone Inzaghi. L’ennesimo episodio da condannare e che dimostra come il problema legato alla discriminazione territoriale (che spesso vede oggetto proprio la città di Napoli) sia un male tutt’altro che estirpato negli stadi italiani. Insomma, non una bella notizia per il bene del calcio italiano.

La speranza è che chi di dovere possa lavorare per fare in modo che tali episodi siano sempre più isolati, visto che buona parte di questi cori (che colpiscono la città di Napoli e la tifoseria del club azzurro, ma non solo) nulla hanno a che fare con lo sfottò e con la sana goliardia.