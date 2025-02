Sanremo, Rocco Hunt torna sulla gag di Roccaraso: l’artista difende Napoli e si prende gli applausi

Sanremo – Non accenna a placarsi la polemica legata alla gag su Roccaraso messa in scena nel DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, che ha scatenato diverse reazioni.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha in questi giorni monopolizzato l’attenzione dei media, così com’è ormai di consuetudine per un evento che è divenuto in questi anni sempre più d’interesse popolare. A vincere questa settantacinquesima edizione è Olly, ma i fari ora sono puntati sulle varie polemiche che si sono innescate nel corso della rassegna canora.

Tra i vari punti molto discussi, c’è quella legata alla gag su Roccaraso, andata in scena in una delle quattro puntate del DopoFestival, approfondimento trasmesso poco dopo la fine della serata del Festival. In particolare, ad avere suscitato molte polemiche è il riferimento alla cittadina abruzzese, che di recente è stata invasa nella scorsa settimana da molti campani, in seguito a presunti appelli social lanciati da alcuni influencer sulle varie piattaforme. La versione rivisitata di “Montagne Verdi”, successo storico di Marcella Bella (in gara tra i ventinove artisti, ndr), ha scatenato l’evidente fastidio da parte di Rocco Hunt, presente in quel momento in studio. Lo stesso artista salernitano è tornato sull’accaduto, tornando a marcare il suo disappunto per quanto successo.

Rocco Hunt torna sulla polemica: la risposta riguardo la gag su Roccaraso

Non si accennano a placare le polemiche dettate da quanto successo nel corso del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che ha visto come oggetto di ironia il cosiddetto “caso Roccaraso”.

A parlarne è stato nuovamente Rocco Hunt, che nel corso dello speciale Domenica In andato in onda quest’oggi ha dichiarato:

“Da salernitano, amante della città di Napoli, non ho capito cosa stava succedendo. A me non ha fatto ridere. Soprattutto i napoletani sono un popolo che sa sciare benissimo e soprattutto non sono obbligati a fare vacanze di mare. I napoletani sono un popolo di grande cultura, di grandi viaggiatori che viaggiano per tutto il mondo. Quindi questi luoghi comuni a me non hanno fatto ridere”.

Tale presa di posizione ha scatenato l’approvazione da parte del pubblico presente, che evidentemente si è sentito d’accordo con il punto di vista del rapper campano.

Gag Roccaraso: la versione di Alessandro Cattelan

Il conduttore di DopoFestival, Alessandro Cattelan, nei giorni scorsi aveva commentato le polemiche legate alla gag su Roccaraso, molto discussa in questi giorni a Sanremo.

Di seguito, le parole del conduttore a tal riguardo: