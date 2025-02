Lazio-Napoli, i tre segnali che lascia agli azzurri il match dell’Olimpico

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport lancia i tre segnali che arrivano dopo il pareggio tra gli azzurri e la Lazio di Baroni.

Il pareggio tra Lazio e Napoli è il terzo consecutivo per la squadra di Antonio Conte. Una frenata considerevole, visto che gli azzurri erano entrati in un filone di vittorie che sembrava poter portare i partenopei sempre più costanti nella corsa allo Scudetto.

Ad oggi, però, questa certezza è crollata sotto i colpi di un calo evidente sotto il punto di vista fisico, oltre che mentale. Certo, gli infortuni non stanno aiutando Conte che proprio recentemente ha perso David Neres, uno degli elementi principali nell’attacco azzurro dopo l’addio di Kvata.

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, fa il punto su quanto accaduto all’Olimpico e su quello che rimane al Napoli dopo il pareggio contro la Lazio di Baroni:

Ed ancora, prosegue l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Così come potrà essere fondamentale da qui in avanti Buongiorno, rientrato ieri dopo due mesi e mezzo. Il Napoli è riuscito a sopperire alla sua assenza grazie alle ottime prestazioni di Juan Jesus, ma non c’è dubbio che con l’ex del Torino in campo lo scenario cambia”.