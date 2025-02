“Il Napoli ha incontrato gli agenti”: il retroscena di mercato spiazza tutti

In queste ore è emerso un retroscena di mercato molto particolare che riguarda il Napoli di Antonio Conte.

La sessione invernale di mercato è terminata, ma in casa Napoli non si è sostanzialmente mai smesso di lavorare. La squadra azzurra ad oggi è alla ricerca di certezze all’interno dell’organico già a disposizione di Conte, ma è chiaro che qualcosa andrà fatto nel corso della prossima estate.

L’addio di Khivcha Kvaratskhelia è stato difficile da digerire, ed il georgiano di fatto non è stato mai sostituito. La piazza rumoreggia ormai da giorni a causa di questo “mancato colpo” in casa Napoli, ma è l’estate che viene vista come meta all’interno della quale lavorare.

Manna si sta portando di sicuro avanti con il lavoro, nella speranza di dare proprio a Conte nel più breve tempo possibile calciatori che possano subito mettersi a disposizione del tecnico.

Calciomercato Napoli ultimissime – Spunta il retroscena di Ndoye

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport svela un retroscena molto particolare riguardo il Napoli ed un nome accostato agli azzurri anche nelle scorse settimane, quello di Ndoye.

“Il Bologna si chiedeva dove fosse finito e addirittura se fosse stato il mercato a infastidirlo per l’uscita di alcune indiscrezioni che lo accostavano al Napoli dopo l’addio di Kvaratskelia”, scrive il Corriere.

“I suoi agenti avevano incontrato il ds azzurro Manna ma il Bologna non lo avrebbe mai mosso nella sessione di gennaio, ritenendolo incedibile per quella che è la sua importanza. E questo indipendentemente dalla volontà del ragazzo svizzero. Che, a quanto pare, non si sarebbe mai presentato nell’ufficio di Giovanni Sartori per chiedere informazioni sulla sua posizione”, il retroscena.