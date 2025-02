L’esultanza di Giacomo Raspadori durante Lazio-Napoli è stata molto particolare: c’è un messaggio che si cela dietro questo gesto.

Giacomo Raspadori è stato uno dei protagonisti del pareggio tra Lazio e Napoli. La squadra di Antonio Conte ha assaporato la vittoria fino all’ultimo momento, salvo farsi infilare proprio del finale da Dia che ha cosi posto un ulteriore freno agli azzurri, portandoli al terzo pareggio consecutivo.

Il Napoli resta primo in classifica, certo, ma ad oggi la corsa sembra molto più complicata, anche perchè il tema degli infortuni resta centrale, data l’assenza molto lunga che costringerà l’allenatore a fare a meno di David Neres.

E’ rientrato Buongiorno, che ad oggi è un elemento molto importante per la struttura tattica del Napoli, ma per Conte la coperta a tratti sembra molto corta. Aver ritrovato un calciatore di grande qualità come Raspadori rappresenta un punto molto importante.

Calcio Napoli ultimissime – L’esultanza di Raspadori: ecco cosa significava

L’ex attaccante del Sassuolo, come detto, è stato uno dei protagonisti della sfida contro la Lazio. Suo il gol del momentaneo 1-1 che ha risposto alla rete di avvio di Isaksen.

L’attaccante azzurro si è lasciato andare ad un’esultanza molto particolare: linguaccia e mano sulla fronte: ma costa sta a significare? Il tutto è stato svelato e riguarda la dedica ad un bimbo di nome Manuele, che sta combattendo contro una brutta malattia.

Un gesto bellissimo quello di Raspadori, che ancora una volta mostra quanto ci sia grande sensibilità in casa Napoli su temi particolari e che sia singolarmente che nel collettivo, si cerca sempre di lanciare dei segnali positivi anche per i più piccoli.