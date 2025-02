“Conte ha un motivo per sorridere”: l’analisi a sorpresa dopo la Lazio-Napoli

Davvero Antonio Conte può sorridere dopo il pareggio tra Napoli e Lazio? L’analisi del giorno svela il motivo.

Contro la Lazio il Napoli è andato incontro al terzo pareggio consecutivo. Un aspetto che ovviamente frena la corsa degli azzurri verso lo Scudetto e che allo stesso tempo tiene la squadra di Antonio Conte al centro delle polemiche. I tifosi si aspettavano di più nelle ultime tre partite, ed ora c’è anche qui guarda al mercato con amarezza: qualcosa in più poteva essere fatto.

Contro i biancocelesti il gol del pari è arrivato soltanto nel finale, ma la sensazione è che il 2-2 celi degli aspetti positivi legati a quello che è stato l’andamento della partita che – molto sottolineano sui social – poteva portare a due risultato ancora più negativo.

Notizie calcio Napoli – Conte può sorridere, l’analisi della Gazzetta

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport analizza il risultato di ieri e sottolinea quelli che sarebbero degli aspetti positivi legati al pareggio di ieri per quanto riguarda il Napoli.

“L’amico Baroni lo ha fregato ancora. E stavolta brucia molto più delle altre. Perché se in Coppa era un Napoli sperimentale e lo 0-1 del Maradona non drammatico, questi due punti persi all’ultimo confermano il momento no: il terzo pari consecutivo è una frenata netta, se porterà poi al sorpasso in vetta dipenderà dall’Inter stasera”, scrive la rosea.

Ed ancora, il motivo per sorridere che si celerebbe dopo il pareggio dell’Olimpico: “Ma intanto, Antonio Conte ha un motivo grande per sorridere. Nell’emergenza, ha ritrovato un protagonista. Doveva essere la partita ddi Giacomo Raspadori e così è stato”.