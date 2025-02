Lazio-Napoli, il gesto di Guendouzi sul 2-2 è vergognoso: avete visto? – LE IMMAGINI

Calcio Napoli ultimissime – Fa discutere il gesto del centrocampista della Lazio, Mattéo Guendouzi, in occasione della rete del 2-2 siglato da Boulaye Dia.

Le ultimissime ore per il Napoli calcio sono caratterizzate da sentimenti contrastanti: da una parte, c’è la consapevolezza che presentarsi all’Olimpico, contro la Lazio, con tutte le assenze per infortunio, non era affatto facile. Anche un punto, sostanzialmente, non sarebbe da buttare, anche se le modalità per cui si è arrivati al pareggio finale lasciano più di qualche rimpianto in Antonio Conte e i propri giocatori, che a lungo hanno pregustato la possibilità di poter mettere le mani sui tre punti. La Lazio di Marco Baroni, però, ha fornito una prestazione ben al di sopra della sufficienza, nel complesso, motivo per cui il bicchiere può essere visto anche per metà pieno.

Fa ancora male, però, il pareggio finale di Boulaye Dia, come una specie di rewind del gol di Angelino in occasione della sfida, sempre all’Olimpico, contro la Roma. Un gol che, considerate anche le varie circostanze, è stato accolto come una vera e propria liberazione per i padroni di casa e c’è chi ha fatto evidentemente difficoltà a contenere la foga del momento. Così come dimostrato da Guendouzi che, in occasione della seconda rete della squadra capitolina, si è reso protagonista di un gesto non proprio impeccabile.

Ultimissime notizie SSC Napoli, Guendouzi esulta “in faccia” a Di Lorenzo: è polemica

A poche ore dal termine della sfida contro la Lazio, in casa Napoli spunta la polemica legata a quella che è stata la reazione del centrocampista dei biancocelesti, Mattéo Guendouzi, in occasione del 2-2 siglato da Boulaye Dia.

Nella fattispecie, il giocatore francese, non appena il pallone si è insaccato in porta alle spalle di Alex Meret, si è avvicinato al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo per esultargli in faccia. Un gesto che, seppur dettato dall’adrenalina del momento, è stato notato soltanto in giornata dai più attenti tifosi, scatenando reazioni molto polemiche.

News SSC Napoli, ora l’imperativo è guardare avanti: testa al Como

Archiviato il pareggio nella Capitale contro la Lazio, in casa Napoli si guarda ora al Como, prossimo avversario nel campionato di Serie A della squadra di mister Antonio Conte.

Con ogni probabilità, non arriveranno particolari novità dall’infermeria. Ciò, però, non frena la voglia da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di non mollare, malgrado gli imprevisti stiano iniziando a pesare e non poco.