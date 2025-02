Buongiorno: “Stanchezza? Stiamo lavorando ma c’è anche sfortuna! Su Juve-Inter…”

Alessandro Buongiorno ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il pareggio del suo Napoli contro la Lazio di Baroni.

Il pareggio contro la Lazio ha lasciato ovviamente l’amaro in bocca in casa Napoli. Il terzo pareggio consecutivo, che porta gli azzurri ad una frenata brusca a netta nella corsa allo Scudetto. Dopo un filotto lungo di vittorie, la squadra di Antonio Conte si ritrova oggi con il fiato sul collo di un Inter che si avvicina sempre di più.

Certo, gli azzurri non hanno avuto fortuna nemmeno sotto il punto di vista degli infortuni, visto che nelle ultime settimane da Alessandro Buongiorno a David Neres, passando per Olivera, Conte ha dovuto fare a meno di diversi calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è proprio l’attaccante brasiliano, che dovrà restare fuori ancora per diverse partite.

Servirà rimettere insieme pensieri e idee, provare a capire da dove sono nati i problemi degli ultimi match ed andare a ricostruire una chiave tattica ma soprattutto mentale in grado di rimettere il Napoli sulla retta via.

Calcio Napoli notizie – Le parole di Buongiorno dopo la Lazio

Alessandro Buongiorno è ormai rientrato in organico dopo un lungo periodo out a causa di un infortunio. Ieri era in campo per il match contro la Lazio, e proprio l’ex difensore del Torino ha parlato ai microfoni di SportMediadset:

“Che valore si può dare a questo punto? Sicuramente un valore positivo, c’è amarezza per il pareggio subito nel finale. Siamo consapevoli di dover continuare a lavorare e migliorarci per raggiungere i nostri obiettivi”.

Buongiorno ha ovviamente commentato anche quello che è il terzo pareggio di fila ma anche la terza rimonta subita dagli azzurri, provando a sviscerarne i motivi:

“Terza rimonta subita di fila, c’entra la stanchezza? Ovviamente dipende da partita a partita, sicuramente quando si subisce gol qualcosa si è sbagliato. Noi stiamo cercando di migliorare per porre l’attenzione su tutti i dettagli. In alcuni casi c’è stata un po’ di sfortuna. Vogliamo continuare a migliorarci.

Poi un passaggio sulle aspettative che ad oggi ci sono sulla squadra:

“Troppa aspettativa da parte dell’ambiente sulla nostra stagione? Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e al continuo miglioramento, non guardarci intorno e pensare tanto a noi”.

Poi la chiosa di Buongiorno: