Sorpresa Napoli, Manna non si arrende: rilancio prenotato

Ultimissime – Il Napoli giocherà quest’oggi contro la Lazio, ma prima bisogna registrare un aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo i due pareggi rimediati contro la Roma e contro l’Udinese, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un altro esame bello tosto. Gli azzurri, infatti, quest’oggi giocheranno allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.

Questo match contro i biancocelesti, ovviamente, può dire davvero molto per l’intera stagione del Napoli di Antonio Conte. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Napoli, pronto un rilancio per Pietro Comuzzo della Fiorentina: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Giovanni Manna è pronto per presentare una nuova offerta per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Dopo il tentativo di gennaio, dove il dirigente sportivo azzurro è arrivato ad offrire 35 milioni, in estate potrebbe esserci un rilancio.

Ricordiamo che Rocco Commisso nell’ultima sessione invernale di mercato ha rifiutato un’offerta di ben 35 milioni di euro per il giovane difensore centrale italiano. Il Napoli, dunque, è pronto a compiere investimenti importanti la prossima estate.