“Rifaresti la gag su Roccaraso?”: la replica di Cattelan spiazza, messaggio alla città di Napoli

Sanremo – Dopo giorni, a Napoli continua a far discutere la gag messa in scena nel DopoFestival, condotto da Cattelan, legata al “caso Roccaraso”, che aveva scatenato la reazione impassibile del campano Rocco Hunt.

Sabato 15 febbraio sarà il giorno in cui si conoscerà chi sarà il vincitore della settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Grande attesa per la finale della rassegna, condotta e diretta quest’anno da Carlo Conti. Le speranze di vedere un artista napoletano trionfare, dopo il successo di Settembre tra le Nuove Proposte, sembrano essere residue, stando a quelli che sono i pronostici dell’immediata vigilia, ma in ogni caso il Festival rappresenta un evento seguitissimo, così come confermato dai dati Auditel.

Non c’è Sanremo, però, senza le polemiche. Una di esse riguarda la gag messa in scena nel corso di una delle puntate del DopoFestival (approfondimento che va in onda subito dopo la fine della serata, ndr), legata al cosiddetto caso Roccaraso. La cittadina abruzzese è stata invasa nella scorsa settimana da molti campani, in seguito a presunti appelli social lanciati da alcuni influencer sulle varie piattaforme. La versione rivisitata di “Montagne Verdi”, successo storico di Marcella Bella (in gara tra i ventinove artisti, ndr), ha scatenato l’evidente fastidio da parte di Rocco Hunt, presente in quel momento in studio. In questi minuti è arrivata la risposta in merito da parte di Alessandro Cattelan, conduttore di DopooFestival.

Caso Roccaraso, Cattelan si difende: “Non è era una gag contro Napoli”

Alessandro Cattelan ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista sulle polemiche scaturite dalla gag sul caso Roccaraso, suscitando reazioni contrastanti tra i napoletani.

Di seguito, quanto dichiarato dal conduttore a tal riguardo:

“Lo rifarei perché per tutte le serate abbiamo adottato questo schema, ossia quello di modificare il testo delle canzoni per citare eventi di attualità. Con Napoli ho un rapporto splendido, quando ci vado vengo coccolato dalla gente e lo stesso faccio io con loro. Ieri sera, per esempio, tra le mie tre cover preferite c’era anche quella di Rocco Hunt e Clementino. Il focus della battuta era il ruolo dei social e il loro effetto sulla gente, non sulla città di Napoli”.

Gag su Roccaraso, le parole di Carlo Conti

Cattelan ha fatto chiarezza, dunque, specificando che il tutto non era un attacco contro la città di Napoli.

Presente in conferenza stampa anche Carlo Conti, direttore artistico della settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che ha commentato la vicenda legata alla gag su Roccaraso nel DopoFestival.

Queste le parole da parte del conduttore toscano: