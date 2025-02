Napoli Primavera, il Pisa segna con un azzurrino a terra: polemiche al Piccolo

Il Napoli Primavera sta giocando in questi minuti contro il Pisa, ma al Pisa bisogna segnalare delle grandissime polemiche.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra partita molto importante. Quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, i partenopei saranno di scena allo Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio di Marco Baroni.

Tuttavia, il mondo partenopeo calcisticico quest’oggi è concentrato anche per un’altra partita. In questi minuti, infatti, al Piccolo di Cercola si sta giocando il match di Primavera 2 tra il Napoli ed il Pisa.

Primavera 2, Napoli-Pisa: i toscani segnano con D’Angelo a terra

Il primo tempo è terminato da qualche minuto con il risultato di 1-1. Raggioli, di fatto, è stato bravissimo a rispondere al gol di Novak, ma la rete di quest’ultimo è stata contraddistinta da tantissime polemice.

Al 29′, infatti, c’è stato un lancio lungo per la sgaloppata di Vivace, ma D’Angelo si è fermato per infortunio. L’azione è continuata e Novak ha depositato il pallone in rete. Tantissime polemiche visto che, nonostante l’infortunio di D’Angelo, il Pisa ha continuato l’azione. Il secondo tempo è appena iniziato (clicca qui per il live del match).