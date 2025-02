Lukaku da vero leader con Raspadori: il gesto in campo è meraviglioso – FOTO

Serie A, Lazio Napoli: arriva il gesto da brividi di Romelu Lukaku nei confronti di Giacomo Raspadori.

Il match di questa sera tra Lazio e Napoli vedrà gli azzurri scendere in campo con un abito diverso dal solito. La squadra di Antonio Conte, infatti, decimata dagli infortuni, sull’out di sinistra, di Spinazzola, Olivera e Neres, con Okafor ancora impreparato sul piano fisico, si schiererà con il 3-5-2: in attacco ci sarà la coppia Lukaku-Raspadori.

Proprio l’ex centravanti dell’Inter si è reso protagonista prima dell’inizio del match con un gesto da brividi nei confronti di Giacomo Raspadori.

Lazio Napoli, il gesto da brividi di Lukaku

Per l’ex attaccante del Sassuolo, questa di oggi contro la Lazio, potrà essere la partita della svolta. Il numero 81, infatti, scenderà in campo dal primo minuto e potrà ricoprire il ruolo di seconda punta, il più adatto per le sue caratteristiche.

Affinchè si giochi le sue chance al 100%, Romelu Lukaku ha voluto abbracciarlo nel corso del riscaldamento e caricarlo sul piano emotivo. Un gesto tutt’altro che scontato che certifica l’unione del gruppo azzurro.