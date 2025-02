Lazio Napoli, Raspadori sicuro: “Pareggio non da buttare”. Poi il commento sul nuovo modulo

Lazio Napoli 2-2, arrivano le parole di Giacomo Raspadori nel post partita dell’Olimpico.

La 25esima giornata di Serie A ha visto Lazio e Napoli affrontarsi allo stadio Olimpico in un match equilibrato che si è concluso sul risultato di 2-2. Il gol di Raspadori ha dato ragione alla scelta di Conte che lo ha schierato in un 3-5-2 mai visto in questa stagione. La rete, però, di Boulaye Dia ha inchiodato la partita sul 2-2 e condannato al pari gli azzurri.

A Dazn, nel post partita, Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni sul pareggio contro la Lazio, dopo aver ritrovato il gol con la maglia azzurra.

Lazio Napoli, Raspadori: “Pensiamo solo a noi”

In merito alla nuova posizione da play alto:

“Per le mie caratteristiche, in questo modulo mi esprimo nel migliore dei modi. Importante che tra di noi troviamo il modo per esprimerci meglio insieme. Abbiamo fatto un’ottima partita ed essere consapevoli che contro la Lazio non è da buttare un pareggio, non può essere visto solo in maniera negativa”.

Rispetto all’esultanza dopo il gol:

“Sicuramente c’era tanta emozione di fare bene, perché quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio. Il cuore era per la mia bimba. Sicuramente il gol è dedicato a lei. Sono uno che si impegna al massimo ogni giorno perché quando arrivano questi momenti voglio essere a disposizione della squadra”.

Sul duello con l’Inter: