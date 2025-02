Lazio-Napoli, Conte pesca il jolly: la strategia

Calcio ultimissime – Per la sfida del suo Napoli contro la Lazio, di fatto, Antonio Conte ha tutta l’intenzione di pescare il jolly.

Dopo aver pareggiato contro la Roma e contro l’Udinese, quindi, il Napoli giocherà quest’oggi contro la Lazio. Alle ore 18.00, infatti, i partenopei scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per sfidare il team guidato dall’ex giocatore azzurro Marco Baroni.

Il Napoli, seppur contro un avversario davvero ostico da superare, è chiamato a vincere la gara di oggi. Anche perché domani all’Allianz Stadium è in programma il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Proprio in vista della partita contro la Lazio, di fatto, lo stesso Antonio Conte ha tutta l’intenzione di pescare il jolly.

Lazio-Napoli, Conte schiera il 3-5-2: Raspadori davanti, Politano in panchina

Come riportato da uno dei maggiori quotidiani sportivi italiani, ovvero il ‘Corriere dello Sport’, Antonio Conte ha scelto di cambiare modulo. Il Napoli, infatti, questa sera scenderà in campo con il 3-5-2. Questa scelta, di fatto, è stata presta per sostituire l’infortunato David Neres.

Al posto del calciatore brasiliano, dunque, giocherà Giacomo Raspadori. In difesa, invece, tornerà Alessandro Buongiorno. Da segnalare che, proprio per la scelta di cambiare modulo, Matteo Politano dovrebbe partire dalla panchina.